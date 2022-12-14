全球媒體影評盛讚的史詩鉅作《阿凡達：水之道》昨(13)日在美國洛杉磯舉行了首映禮，全場星光熠熠，不少名人都出席共襄盛舉。近期因演出真人版《小美人魚》而聲名大噪的海莉貝莉（Halle Bailey）也出席典禮，不過很快就被網友吐槽她應該與《阿凡達：水之道》飾演納美人的童星崔妮蒂布利斯(Trinity Jo-Li Bliss)互換角色才對，而童星崔妮蒂布利斯的美貌公主模樣也隨之曝光。

在迪士尼真人版《小美人魚》中扮演女主角的海莉貝莉，自角色被公開以來，就不斷遭受質疑。而這次參加《阿凡達2》在美國洛杉磯舉行的首映禮，還有網友毒舌評論稱，海莉貝莉更適合參演《阿凡達》，因為她扮演納美人不用化妝。不過，在今年的萬聖節扮裝中，海莉貝莉恰巧選擇扮演成納美人，大家紛紛稱讚她非常適合。

首映禮中還有另一位令人印象深刻的小童星崔妮蒂布利斯(Trinity Jo-Li Bliss)，年僅13歲，在《阿凡達2》中扮演的是傑克和奈蒂莉唯一的親生女兒。她一出場立刻秒殺所有底片，笑臉盈盈的模樣立即融化許多網友的心，紛紛表示這才是迪士尼小公主，更有不少網友笑稱，崔妮蒂布利斯才應該出演真人版《小美人魚》。

小童星崔妮蒂布里斯(Trinity Jo-Li Bliss)接受採訪。(影片來源/ FabTV)

迪士尼最近力求轉型，希望能夠將過往的公主動畫電影翻新為真人版電影，不過選角標準卻被外界質疑過於在意政治正確，《美人魚》找黑人來扮演已經顛覆了觀眾的想像，但《白雪公主》請來的則是拉丁裔，對許多影迷來說，這樣改編或許已經失去原作的初衷。