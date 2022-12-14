一名男網友在臉書分享與女友論及婚嫁，雙方家庭約好在餐廳提親，怎料女方的將軍爺爺卻不斷找碴，從頭到尾沒給好臉色，還批評他的父母職業與教育低微，氣得他把牛排甩到該爺爺盤上，怒嗆「飯你可以多吃，話你就不必這麼多」，最終提親也不歡而散，貼文曝光後引發熱議。

一名男網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文表示，與女友交往8個多月，跟對方父母也見了10多次，雙方親戚日前約好去某餐廳聚餐談婚事，沒想到一直與原PO不對盤的女友爺爺也來了，「老實說我對於女友家這個最年長的人非常討厭，沒為什麼，徹頭徹尾就是對方壓根不把我家人以及我放眼中看」。

提親當天，女友爺爺從一開口就沒給好臉色，讓雙方父母都有點尷尬，但爸媽要他別意氣用事去回嘴，直到爺爺一口鄙夷開始批評原PO父母職業與教育如此低微等損人話語，讓他再也忍不下去，直接把桌上的牛排甩向該爺爺盤上，怒嗆「飯你可以多吃，話你就不必這麼多」。

原PO表示，女友爺爺說自己教育水準多高，也不過如此，枉費活得這麼老，基本尊重做人素養卻如此低賤，由於當下餐廳氣氛亂哄哄一片，女友爺爺還嚷嚷「在他年代，我早已被拉去槍斃什麼鬼的，真把自己當成當時將軍」；原PO也透露，爸媽是市場生鮮中盤商，女方父母是軍公教職業，而女友爺爺身份是軍隊中將。

最後這場提親不歡而散，雙方父母也要他們好好考慮清楚，他很清楚事情與女友及女方父母無關，「而女方父母也很難妥協他那爺爺，爺爺一直揚言要娶孫女先踏過他屍體？但火已點，真不知該不該下去…但我也不想讓我父母委屈或受辱！」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「別結…上面的親屬很難搞，結了也不會有什麼好日子」、「不尊重你的家，這樣的人沒有必要跟他結為姻緣關係。尊嚴比婚姻更重要」、「爺爺封建，思想固執，他的家人應該也是很辛苦，多體諒吧！畢竟是家裡面的長輩，能讓一切圓滿就盡量圓滿吧」、「軍公教是什麼，能吃嗎？你家生鮮中盤商耶！一輩子不愁吃！！」、「就三不五時氣爺爺，氣死他！別說屍體，連骨灰都可以來回跳…」、「我腦海有那讓牛排飛一會兒的景象，謝囉」。