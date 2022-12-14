歌手徐若瑄近期飛往日本與過去「黑色餅乾」成員在音樂節目上合體，並演出兩首經典歌曲〈時機〉、《鬪志》掀起觀眾回憶殺，讓粉絲相當激動，而她47歲凍齡美貌也於日本爆紅，如今她上傳與日本早安少女組前成員保田圭的合影再度引起粉絲暴動。

徐若瑄昨（13）日在IG上寫下：「我姐妹20年來沒什麼變，皮膚一樣好，英文更好了（我的爛日文是她學英文的動力吧？）身高不會再高、但孩子長高了，愛妳！永遠的好姐妹。」照片中兩人臉貼臉嘟嘴緊靠在一起，還曬出帶著兒子走在日本街頭的照片。

貼文一出，立刻引來許多日本網友洗版留言「好懷念！是保田圭！以前我好喜歡看她們早安少女組時期，我的回憶呀」、「原來你們兩個是這麼好的朋友」、「好棒的姐妹情誼」、「哇！我的兩大愛團，早安少女組跟黑色餅乾」、「一直在等你們見面的照片」。

事實上，徐若瑄早在去年的七月就有分享兩人20年前的合影，當中有她與保田圭全裸泡湯、把丁字褲套在自己頭上、把手伸進保田圭衣服裡，以及她跨睡在保田圭身上的照片，文中寫著「好想見你～改天我們一定還要再一起去泡溫泉！」，兩人感情非常好，如今再度合體讓粉絲都嗨翻了。