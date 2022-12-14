無良公關臉書粉專九合一選前貼出偽造台北市議員徐巧芯等人簽名文件，遭徐連帶綠營側翼提告共107人。徐巧芯今受訪說，被告有一個叫「阿中競辦之不知名人士」，是指民進黨台北市長候選人陳時中競辦中要該粉專先關閉的人，請檢調調查。

徐巧芯表示，提告原因是當時在陳時中競選群組中，無良公關曾說明粉專先關掉是因陳時中競辦要求，但到底陳競辦是誰要求無良公關關粉專？把這樣子的人先告進去讓檢調來調查。

徐巧芯指出，這次提告，是以國民黨主席朱立倫做代表，並與包含徐巧芯、立委林奕華、洪孟楷跟李德維等5人共同委託律師提告；被告人數則是從300多人名單裡選出107人較有勝算的，由律師提出訴狀，所有證物全部一併附上。

徐巧芯說，等官司進到一定的進展的時候，會把107人名單逐一公布，而就她所知，第一批被告中，已有好幾人已到警局做筆錄；這個官司這個訴訟我們會一直持續下去，然後也會定期跟大家報告進度。

徐巧芯認為，每個人在網路上的言論跟行為應要負責，尤其是偽造文書跟這種意圖使人不當選的負面文宣，更應受司法檢驗；希望藉由提告，讓類似這種偽照文書意圖使人不當選情況，在以後不要再發生。

至於是否可能與被告和解，徐巧芯說，這要看情況跟誠意，但她提告要求的賠償不會只有象徵性的1元，會索賠如50萬之類很多錢，如果要和解，和解金需要談一下，才能展現實認錯道歉的誠意。

徐巧芯表示，如果只是搞不太清楚而轉傳一些資訊就算了，但這次是很明顯的造假，上面有偽造的簽名，即便是轉傳都有法律責任，所以希望從這一刻開始讓大家認知到這件事情，隨便分享綠營側翼一些錯誤資訊跟文章是很危險的事情。