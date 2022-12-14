目前正值高麗菜的盛產季節，高麗菜也是鐵板燒、熱炒必點的蔬菜，堪稱「國民蔬菜」，事實上高麗菜不只便宜又好吃，還具有豐富的營養。醫師表示，高麗菜含有維生素K和鈣，可幫助強化骨本，預防骨質疏鬆；此外，高麗菜含有的異硫氰酸鹽還能抑制膀胱癌、乳癌、肝癌等癌症。

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在其臉書專頁上，直接稱高麗菜為「天菜」，因為高麗菜不只好吃又有豐富營養，但在料理時，不要將加熱太久，否則容易導致營養流失，建議把烹煮時間減短。他表示，高麗菜有4大好處，包括預防骨質疏鬆、降低癌症發生率、幫助排便、營養豐富。

在預防骨質疏鬆上，他表示，高麗菜有維生素K和鈣，可以幫助預防骨質疏鬆，強化骨本。另外，高麗菜富含維生素A、B、C和葉酸，還有多種微量元素，是接受度高、營養又豐富的蔬菜。

最讓人關注的是，高麗菜具防癌效果，台灣癌症基金會曾指出，動物實驗證實，高麗菜中的吲哚及異硫氰酸鹽，能抑制膀胱癌、乳癌、肝癌、肺癌及胃癌。此外，高麗菜富含膳食纖維，可以增加糞便體積，幫助排便順暢清宿便，預防便秘。

但他也陳提醒，由於高麗菜富含鉀離子，因此腎功能不佳者建議避免。此外，甲狀腺機能低下者也要避免吃高麗菜，高麗菜內的異硫氰酸鹽過多時，會影響甲狀腺功能。