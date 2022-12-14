新華社14日報導，當地時間12月13日，中國國務院副總理胡春華在伊朗首都德黑蘭會見伊總統萊希。胡春華強調，與伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會動搖，堅定支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。萊希表示，無論國際和地區形勢如何變化，伊方都將堅定致力於深化兩國全面戰略夥伴關係。

胡春華向萊希總統轉達習近平的候和祝願，介紹了中共二十大成果和意義。他表示，今年7月和9月，習近平與萊希先後通電話和會見，就深化中伊關係達成重要共識。中方從戰略高度看待中伊關係，與伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會動搖，堅定支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。中方願同伊方一道，認真落實好兩國元首達成的重要共識，共同努力推進中伊全面合作計畫落實，推動兩國務實合作不斷取得新進展。

萊希表示，伊中傳統友好，兩國關係具有重要戰略意義。無論國際和地區形勢如何變化，伊方都將堅定致力於深化兩國全面戰略夥伴關係。伊方始終是中國值得信賴的夥伴，願同中方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，積極落實兩國全面合作計畫，不斷推進全方位合作，打造更多合作成果。

同日，胡春華還同伊朗第一副總統穆赫貝爾舉行會談，就落實中伊全面合作計畫、推進雙邊務實合作深入交換意見。