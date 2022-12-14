連鎖餐飲集團六角(2732)2022年第四季營運有望續繳佳績、全年獲利拚倍增，2023年「Chatime日出茶太」明年目標拚增400家。六角股價9日觸及138元的近20月高點後回測122元支撐，今（14）日止跌回升，開高勁揚7.79％至131.5元，領漲觀光類股。

六角在營收規模回升、本業獲利顯著彈升帶動下，第三季獲利跳增創近3年高點，每股盈餘2.3元賺贏上半年，營運重返疫情前水準。前三季歸屬母公司稅後淨利2.02億元、年增達近2.28倍，每股盈餘4.47元，已賺贏去年全年、改寫同期次高。

六角11月自結合併營收3.4億元，月增1.45％、年減5.19％。前11月合併營收38.38億元、年增1.24％，續創同期次高。隨著「Chatime日出茶太」全球持續展店，全球總店數年底前估達1400家目標、淨增約200家，公司看好第四季獲利續繳佳績，力拚全年獲利倍增。

六角董事長王耀輝先前表示，「Chatime日出茶太」明年將加速展店，目標拓增至1750～1800家，淨增350～400家，較今年接近翻倍，淨增率自15％持續回升至逾20％。其中，印尼、馬來西亞、菲律賓、澳洲、加拿大將是主力展店市場。

六角預期印尼「Chatime日出茶太」明年首季將突破500家，全年有機會淨增逾百家、達約580家。澳洲「Chatime日出茶太」明年可望突破200家、看好長期可達300～350家規模，菲律賓及馬來西亞亦可望突破200家。

同時，六角規畫複製澳洲成功模式，調整美國市場營運策略布局，將保留約20家體質較佳的既有「Chatime日出茶太」門市，明年第二季於加州開出3家新型直營門市，後續採區域代理模式拓市，初期聚焦美西拓展至一定規模後再拓展至其他地區，目標3年內開出150家。