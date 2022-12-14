受到俄烏兩國開戰、中國大陸零容忍抗疫政策，以及全球經濟成長趨緩等負面影響，ADB（亞洲開發銀行）下修亞洲發展中各經濟體成長預估。以台灣為例，今明兩年GDP預測值分別是3.4%以及3%，至於通膨方面，也各自為2.8%以及2%。

這家總部位於菲律賓首都馬尼拉的政府之間金融機構指出，2022年亞洲發展中經濟體平均成長率將減至4.2%，略低於9月預估值4.3%。同時，這也是ADB第5次向下調整該區經濟成長預估。

到了2023年，合併計算中國大陸以及印度區域的亞洲發展中國家GDP，可望增加4.6%，但還是低於上次預估值4.9%。亞行認為，這些亞洲區域的復甦動力尚未完全熄火，只是力道已減弱。

世界兩大經濟體今明兩年GDP預估，ADB只認為有3%與4.3%而已，明顯低於之前估的3.3%與4.5%。亞行表示，中國大陸經濟成長還是受制於些許新冠疫情、病毒零容忍政策，以及當地房地產持續孱弱等多重影響。另外，東南亞與中亞地區今年成長可望上修，而東亞區域今明兩年GDP估值，恐因中國大陸經濟疲弱而走下坡。

至於亞洲發展中經濟體的通貨膨脹，增加速度可能會趨緩，預計今年會從之前估的4.5%小降至4.4%，到了2023年可望再降至4.2%。亞行也示警，俄烏戰事可能會使大宗物資價格再度上揚、不僅會引發全球通膨，也會造成貨幣更加緊縮。所以，經濟成長面臨到的風險性依然存在，尚未消除。