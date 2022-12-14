台南市警察局麻豆分局有員警涉嫌隱匿及包庇車禍肇事人身分，導致公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌，台南地檢署指揮廉政署等單位13日前往分局搜索，帶回10名員警調查，其中4名列證人身分，其餘6名有3名無保請回，吳姓偵查隊長、鄭姓警備隊長及承辦員警則分別以10萬元、8萬元及6萬元交保。台南市警局已將偵查隊長調往警局警務正;警備隊長則改調佳里分局警務員，均為非主管職務，另承辦警員也調地處分。

麻豆分局晚間發新聞稿表示，本分局第一時間要求同仁立即返回駐地主動配合調查，調查過程有搜扣個人物品、手機及個人辦公桌，針對涉案交保員警，擬議偵查隊長及警備隊長分別改調為警察局警務正及佳里分局警務員等非主管職務，承辦警員調整服務地區。

麻豆分局說，分局長林中興亦自請處分，後續將再召開考績會追究涉案員警、相關主管人員行政責任。本分局將秉持「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，配合檢廉偵辦，展現端正警察風紀決心以維警譽。