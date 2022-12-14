梅西今天率阿根廷擊敗克羅埃西亞，闖進2022卡達世界盃足球賽冠軍戰。他在賽後表示，他真的很享受這一切，並宣告這是他最後一次參加世界盃。

這場對上克羅埃西亞的4強戰，梅西（Lionel Messi）先攻進12碼，讓阿根廷取得領先，隨後阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）獨進兩球，讓阿根廷輕鬆以3比0獲勝闖進冠軍賽，屆時他們將對上法國與摩洛哥之戰的勝方。

根據國際足球總會（FIFA）官網，梅西在賽後親口說出：「我非常享受這一切，尤其這是我最後一場世界盃。」

梅西說：「腦海中閃過非常多事情，我將目前我獲得的成績歸功於我的家人們，無論好壞之時，他們總是陪伴著我，我的孩子能生活在這樣的幸福氛圍中是很好的。」

他也說：「重新站起來再試一試，如此就是人生的意義。每個人都有機會受到打擊，再重新出發為夢想而戰。我有時會嚴重懷疑自己，感謝上帝，我能再享受這一切。」（編輯：周永捷）1111214