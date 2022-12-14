蕭聖儒（左）與高雄高工導師黃純瑜（右）合照。（高雄高工提供／袁庭堯高雄傳真）

蕭聖儒勇奪「電氣裝配」職類金牌，同時也是所有職類金牌選手中得分最高者，再獲國際賽會特頒國家最佳選手獎殊榮。（高雄高工提供／袁庭堯高雄傳真）

就讀國立台灣科技大學、高雄高工電機科校友蕭聖儒代表我國參加2022國際技能競賽奧地利賽場，勇奪「電氣裝配」職類金牌、國家最佳選手獎殊榮，為台灣爭光。總統與副總統賽後第一時間致賀電，勞動部12日也頒給120萬元獎勵金。

2022國際技能競賽，台灣參加50項職類競技，共獲得6金13銀6銅17優勝佳績，在57個參賽國家中排名世界第3。蕭聖儒參與的「電氣裝配」競賽11月28日在奧地利結束賽程，勇奪「電氣裝配」職類金牌，同時也是所有職類金牌選手中得分最高者，再獲國際賽會特頒國家最佳選手獎殊榮。

從小就喜歡自己動手做的蕭聖儒選讀高雄高工電機科，高二下學期獲選為電機科選手，代表學校參加全國高級中等學校工業類科技能競賽，以及全國技能競賽的電氣裝配（室內配線）類組比賽，不斷苦練，一路過關突破，終於贏得第50屆全國技能競賽，並取得2022國際技能競賽正式國手資格，代表台灣出賽。

「電氣裝配」競賽內容為管路配置、器具裝配、電路設計、照明迴路、插座迴路、電動機控制，以及KNX智能居家控制系統，其中生活中最常見的是家裡使用的日光燈與插座。電氣裝配競賽中的電動機控制，就是設計控制箱，專門控制馬達的運轉，結合KNX系統控制，可以安裝電動窗簾、動態感測器，運用於多功能與遠端控制家庭投影機、音響、窗廉、空調、燈光調整等，讓家居生活更智慧與便利。

蕭聖儒感謝一路走來、校方的啟蒙與提攜，更感謝業界提供優異的訓練資源、設備與實務場域，讓他能熟悉賽事的程式與情境，在比賽時擁有良好的臨場反應與更正確的判斷。透過台灣裁判長豐富的競賽指導經驗，幫助他能脫穎而出，取得傲人成績。