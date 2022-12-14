副總統賴清德宣布參選民進黨主席，委由青平台董事長鄭麗君（圖）14日到黨中央代為登記。（陳信翰攝）

副總統賴清德今委請前文化部長鄭麗君代為登記參選黨主席，鄭麗君登記後，也代為轉達賴清德未來希望完成的四項工作；賴清德強調，期盼與所有黨員同志，和支持民進黨的朋友，及更多廣大人民，一起攜手努力，讓民進黨蛻變成更好的政黨，為台灣帶來長遠的願景，讓民進黨融入社會，連結更多民意，讓民進黨成為一個持續推動台灣向前、正向積極的力量，更值得人民信賴、託付的政黨。

賴副總統說，他從從政20多年來，和黨員同志攜手並肩，為守護台灣人民幸福而努力，對這片土地，他和所有人民，和黨內同志一樣，始終有堅定使命感，他身為民進黨一份，深感有責任勇敢承擔，重整黨內士氣，共同面對外來挑戰，這是他無可迴避的責任，所以參選黨主席，希望完成下列四項工作。

賴清德參選黨主席鄭麗君代為登記 提出四點想法。曾薏蘋攝

賴清德參選黨主席鄭麗君代為登記 提出四點想法。曾薏蘋攝

鄭麗君說，第一，重整旗鼓協助穩定政局，民進黨要在最短時間調整步伐，檢討反省重新出發，必須繼續成為推動台灣向前的動力，所以民進黨會提出下階段發展願景及理念，成為凝聚國人的動力；第二，深刻檢討，贏回人民的信任，民進黨會積極了解各界的指教，深刻檢討，也會秉持民主開放的精神，追求多元價值，擴大黨與社會連結，跟青年世代對話，讓民進黨推動的政策能夠更完善，更貼近人民的需求，實現公義，擴大人民對民進黨的支持及信任。

她說，第三，廣納人才，引領創新進步，政黨有責任為國家挖掘跟培育人才，民進黨將以公平機制，讓更多有才能的人可以為台灣貢獻專業，也會促進跨世代交流合作，一起投入黨務革新，讓民進黨成為更開放、進步、有力的政黨，面對台灣未來不同挑戰，也要與不同領域、中央及地方的參政人才一起為台灣打拼。

至於第四，她說，守護台灣，促進民主和平繁榮，民主和平繁榮是台灣當前國家戰略，台灣面對區域內威權主義擴張、疫後民生經濟振興，還有淨零轉型治理的長遠工程，民進黨身為執政黨，會和執政團隊合作，凝聚最大社會力量，讓執政發揮最大功效，共同提升台灣的韌性和實力，致力深化台灣民主，維護區域和平促進國家繁榮與進步。

鄭麗君說，賴清德特別強調，民進黨創黨以來，每一份支持的力量，對民進黨的鞭策都是源自對台灣的期待，也是民進黨前進動力，期盼與所有黨員同志，和支持民進黨的朋友，及更多廣大人民，一起攜手努力，讓民進黨蛻變成更好的政黨，為台灣帶來長遠的願景，讓民進黨融入社會，連結更多民意，讓民進黨廣納人才，大家一起攜手為國家貢獻，讓民進黨成為一個持續推動台灣向前、正向積極的力量，更值得人民信賴、託付的政黨，持續壯大台灣。