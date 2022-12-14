謎片導演圤智雨日前在臉書上爆料，收到網紅華華和男友私密外流影片後，立即在網路上引發關注，後來網路上又流出有「暗黑版小S」之稱的性感網紅希亞，與男友的性愛影片，讓此案越演越烈。今（14）日稍早還傳出臉書粉絲團人數高達16萬的H級女神「波多野Bella」，私下限制級的照片也外流，再度掀起熱議。

根據《ETToday》的報導，近日某網站出現以《Bella辣模私拍…》為標題的貼文，並放上超過百張女子露出私密部位的限制級辣照，遭到部分網友瘋傳。對此，知名謎片導演圤智雨便表示，曾看過這些照片，認為照片中的女主角疑似是性感網紅「波多野Bella」，而且照片似乎是她早期的私拍照，通常這種照片都是從攝影師那流出的居多；而「波多野Bella」本人則尚未對此事作出回應，昨日還開心曬出大啖美食的照片。

事實上，自從華華流出私密影片後，網路上便掀起熱烈討論，也有人認為她是為了想紅而自導自演，華華因此出面表示「我只能說：我們的工作，就是個表演者，所有的藝人、歌手、談話節目、YouTuber、帶給你開心的人、魔術、雜耍等等，正如你從前看的「戲說台灣」又或是八點檔，通通由所謂的「導演」所編曲，事實真相是什麼？已經不重要，重要的事是吸引大家眼球，讓大家一直想看下去，製造話題紛爭最好，有討論度就達成了目的」駁斥謠言。

沒想到過沒多久，網路上又出現疑似希亞全裸與男友發生關係的性愛片，讓網友們開始猜測「下一個會是誰？」如今波多野Bella也身陷風波，讓不少性感女郎們都相當擔心。

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