北市立委補選升溫，國民黨文傳會14日舉行「裝懂台灣2.0？守護病患權益 支持女性保台」記者會，出席台北市議員徐巧芯（左）、文傳會副主委黃子哲表示，國民黨候選人王鴻薇，對於對手吳怡農的空洞政見有許多質疑及批判，希望吳可以給社會一個答覆，而不是認為所有的質疑都只是謾罵，因為民眾需要的不是空口說白話的人。（粘耿豪攝）

表態爭取國民黨參選台北市第7選區（松山信義）立委的台北市議員徐巧芯，今受訪提到立委初選制度，主張因國民黨黨員數跟實際黨員數落差非常大，黨員名單可能有些問題，所以用全民調方式，一定是比較公平的方式。

徐巧芯也肯定，正參選台北市第3選區（中山松山）立委補選的台北市議員王鴻薇也是世代交替其中一環，王長期在國民黨裏這麼有戰力，若這次沒選上立委是非常可惜的一件事，之後的機會也會非常渺茫，基於世代交替理由支持王。

徐巧芯若確定投入台北市第7選區立委初選，將強碰你爭取連任的國民黨資深立委費鴻泰。