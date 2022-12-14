表態爭取國民黨參選台北市第7選區（松山信義）立委的台北市議員徐巧芯，今受訪提到立委初選制度，主張因國民黨黨員數跟實際黨員數落差非常大，黨員名單可能有些問題，所以用全民調方式，一定是比較公平的方式。
徐巧芯也肯定，正參選台北市第3選區（中山松山）立委補選的台北市議員王鴻薇也是世代交替其中一環，王長期在國民黨裏這麼有戰力，若這次沒選上立委是非常可惜的一件事，之後的機會也會非常渺茫，基於世代交替理由支持王。
徐巧芯若確定投入台北市第7選區立委初選，將強碰你爭取連任的國民黨資深立委費鴻泰。
表態爭取國民黨參選台北市第7選區（松山信義）立委的台北市議員徐巧芯，今受訪提到立委初選制度，主張因國民黨黨員數跟實際黨員數落差非常大，黨員名單可能有些問題，所以用全民調方式，一定是比較公平的方式。
徐巧芯也肯定，正參選台北市第3選區（中山松山）立委補選的台北市議員王鴻薇也是世代交替其中一環，王長期在國民黨裏這麼有戰力，若這次沒選上立委是非常可惜的一件事，之後的機會也會非常渺茫，基於世代交替理由支持王。
徐巧芯若確定投入台北市第7選區立委初選，將強碰你爭取連任的國民黨資深立委費鴻泰。
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