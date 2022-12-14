尼加拉瓜去年底與我國斷交，且又是發生在總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）任內二度宣布與我國斷交。外交部次長余大㵢今天表示，目前來講，如果有新的政權上來，有復交的可能性。

中華民國於1930年與尼加拉瓜建立外交關係，奧蒂嘉於1985年取得政權後，首次中斷與中華民國55年的外交關係，並承認北京；1990年查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人領導的政府上台，再度承認中華民國，並維持邦交直到2021年。

立法院外交國防委員會今天審議「中華民國（台灣）政府停止中華民國（台灣）與尼加拉瓜共和國自由貿易協定施行文書案」。國民黨立委楊瓊瓔詢問是否有復交的可能？余大㵢說，第一次斷交也是奧蒂嘉，後來換了政權還是復交，目前來講，如果有新的政權上來，有復交的可能性。

尼加拉瓜與我國斷交後，沒收台灣所有當地資產並轉交給中國。余大㵢指出，除了我們還有別的外國機構也有類似被充公的案例，比如美洲國家組織(OAS)的辦公室也在今年4月遭尼國政府闖入並關閉，美國駐尼加拉瓜大使館更公開示警美國公民不要在尼加拉瓜置產，否則有可能被非法沒收。先前我們有研議要打國際訴訟，但不會達到拿回館產的效益，因此決定暫緩，還在與其他國家討論處理方式。