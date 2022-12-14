台灣蛋價居高不下，近期也傳出日本收入是台灣2倍，蛋價卻比台灣低，而農委會主委陳吉仲也在臉書貼出台日近2年的蛋價圖澄清，國民黨立法委員李貴敏在財政委員會質詢時提出，從圖片看到台灣蛋價直線上升，而日本蛋價今年下降，這也呼應民間所說「蛋價居高不下，農委會只能裝死？」對此，陳吉仲駁斥，因飼料成本上升，導致農民誘因減少。

李貴敏說，從圖片看到2021-2022年的蛋價，日本蛋價今年下降，而台灣卻直線上升；對此，陳吉仲說，因為飼料成本上升4成，讓農民的誘因減少；李貴敏說，這貼圖民間看到很心痛，台灣人民是勒緊褲帶過日子，都是政府單位不為，讓蛋農和消費者承擔。

對此，陳吉仲回應表示，「我們一定要用讓蛋農有利潤。」李貴敏痛批，你就是話術治國，你的具體行動是什麼？為什麼老是外國能，台灣不能？她詢問，「2019年11月WTO通告，農委會是否有收到？」陳吉仲回應，「這不是農委會權責，但我們隔2個月在WTO有提出貿易障礙。」

李貴敏批評，墨西哥2020年3月就提出，政府知道還不為；李貴敏講到一半遭陳吉仲插話表示，「委員資訊不正確，我要回答，否則會造成困擾」。

李貴敏痛批，日本農林水產開設專區一步一步展示輔導業者，為什麼台灣可以日本不行？陳吉仲說，我們有開專區，專人服務專線，中國大陸宣布以後，我們2020年2月就提出貿易障礙。

李貴敏接著問，為什麼台灣不能解決？陳吉仲回應，「這就是問題所在，你要問中國，為什麼對台灣這麼不公平？」李緊接著痛批，「那你為什麼不問，要我去問中國？什麼時候去問對岸變成民意代表的事情，民意代表還要去做政府該做的事情？」

會議中陳吉仲不斷指出「委員的資訊不正確」，李貴敏指出，我們的資訊從來沒有不正確，都是從官方出來，不要拖延時間，墨西哥都提出來了，別人訂了時間你不遵守；兩人一度發生爭執，主席費鴻泰也痛批，「委員在問，搶答什麼東西？」陳吉仲說，委員的資訊不正確。

李貴敏接著說，「你去跟WTO申訴，你跟WTO申訴內容，查到是加拿大歐盟印度印尼美國，你申訴在哪裡呢？為什麼官網不貼出來呢？」陳吉仲說，有申訴過9次，李貴敏說，為什麼官網沒有呢？陳吉仲回應，「委員的資訊跟我們不一致。」李貴敏指出，「為什麼我們要配合你的資訊，我們資訊是公開網站，為什麼要配合你的大內宣？外國做了你不做。」最後，主席裁示因時間關係，在下班前提交書面資料給委員。