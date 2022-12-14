有些人一談起戀愛，判斷能力就會降低，總是無條件為另一半付出。大陸星座專家「Alex是大叔」分享，獅子座、處女座、水瓶座和雙魚座的人最有「戀愛腦」，就算要他們像王寶釧一樣，為另一半「苦守寒窯18年」也心甘情願、絕不後悔。

●獅子座

獅子座作為火象星座，一般人通常會認為，他們不像是有戀愛腦的人，獅子座在戀愛前期確實屬於敢愛敢恨的類型，然而一旦度過了感情的磨合期，他們就會開始積累一種類似「里程碑」的儀式感，認為感情的每一個階段都有不同的意義，因此他們可能不覺得「苦守寒窯18年」是一件苦差事，甚至還會覺得自己很厲害。

●處女座

處女座雖然看起來很聰明，不過一旦遇到感情問題，他們就會瞬間化身為膽小鬼，唯唯諾諾、為對方犧牲，而且是很容易倒貼的星座之一，因此儘管知道「苦守寒窯18年」這件事很辛苦，他們也願意去做，並且苦中作樂，還會自我催眠與安慰，告訴自己這18年的等待是有意義的，給自己的付出賦予情緒上的價值。

●水瓶座

水瓶座屬於「打落牙齒和血吞」的類型，就算受了委屈也會忍氣吞聲，所以他們很容易在感情中鑽牛角尖，可能別人都不看好這段戀情，但他們明明知道和另一半的問題所在，或是和這樣的人在一起，未來可能要面對的窘境，卻還是執著地認為「沒事，挺好的」，所以就算要「苦守寒窯18年」，他們也會鐵齒地覺得沒關係。

●雙魚座

雙魚座遇到感情時，難免會展露出「聖母情結」，想要拯救、救贖、改變另一半，覺得自己是最特別的那個人，可以靠溫暖感化浪子、渣女，然而在辛苦努力，甚至是「苦守寒窯18年」以後，他們自己都已經浪費許多青春，但另一半也不見得有所改變，單純只有感動了自己而已。