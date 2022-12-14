特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）砸下440億美元（新台幣約1.4兆）完成收購推特後，進行一連串改革，包括裁員一半的員工，引起市場震撼。沒想到週三再傳出推特已經積欠全球總部、舊金山辦公室的大樓租金數周，原因可能是推特想要削減成本，因此與房東協議未果。

綜合外媒報導，馬斯克上任後動作頻頻，目的就是為了降低公司營運成本，此次也是為了降低租金成本與房東進行談判，沒想到這段時間推特連原本的租金都沒有繼續支付，讓房東感到相當不滿，受害者包括持有推特舊金山總部的房地產投資公司Shorenstein，目前相關單位並未回應此事。

此外，馬斯克接手推特後因其爭議性的形象，面臨廣告收入下降的危機，在他在上任後25天內，百大廣告商就有一半的人跑光，而這些廠商從2020年開始已經投放價值約20億美元（約新台幣618億）的廣告。

馬斯克先前也坦承，推特出現收入下滑的狀況，但他批評這是某些激進組織向廣告商施加壓力的結果。推特也在周一重啟藍勾勾訂閱制服務，非iOS用戶的費用為每月8美元，但iOS用戶則是11美元，這是馬斯克用來反制蘋果透過App Store向他們收取30%交易稅的行動。

推特營運尚未走上軌道，特斯拉的股價也一路走跌，周二美國財經雜誌富比世報導，馬斯克的身價落至1813億美元，失去全球首富寶座，遭酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）董事長兼執行長Bernard Arnault的1862億美元取代。