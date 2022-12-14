根據大陸水利部最新發佈數據，統計截至11月底，今年全大陸完成水利建設投資1兆85億元（人民幣，下同），從投資金額來看，水利建設完成投資突破1兆元、較去年全年增長33％，也是大陸立國以來的新高紀錄，帶動水安全保障能力提升。

據第一財經報導，從工程規模來看，大陸今年實施水利項目4萬312個，其中新開工水利項目2.5萬個，新開工重大水利工程46項；從穩經濟促就業來看，也直接吸納就業人數236萬人，其中農民工192萬人，還有力拉動了上下游相關產業發展。