桃園市市長交接小組今天第2度開會討論交接事宜，張善政市長交接小組召集人黃敏恭表示，上周會議結束後，有設分組對接窗口跟聯絡人員，一切進行順利。因上次會議提及需未驗收、上網招標工程資料。黃敏恭說，主要是希望無縫接軌。

桃園市長當選人張善政25日將就職，市政交接持續進行，今天第2度開會討論。黃敏恭表示，上禮拜交接會議結束以後，設有分組對接窗口跟聯絡人員，進行順利。至於今天討論內容，他說，將檢視各分組狀況，有無遭遇什麼困難，不過大家都很感謝市府相對窗口跟負責聯絡人員這段時間配合，若持續順利，就讓各分組持續進展，並提醒細節性東西。

因上次開會有希望市府提供未驗收、上網招標工程資料，黃敏恭又說，所有招標包括工程、勞務，或是一般物品採購，牽涉到時效性，比如說預算執行、保留，還牽涉到公告以後投標執行過程。因此希望市政無縫接軌，就是該在就職前要執行的進度、程序，還是要配合時效，不要因尚未就職耽擱，畢竟有些東西時效牽涉違約、預算執行保留問題。

因張善政13日在臉書提到要以MRI方式檢視桃園公共工程，黃敏恭說，張善政有工程背景，希望確保重大公共品質要求，還有招標方式合法性。他說明，這牽涉到桃園市民福祉、公共安全問題，張善政對於這領域非常重視，也有信心跟現任公務員配合。

至於人事，黃敏恭則說，將來用人，推動政務所有利弊成敗，都是市長負責，因此高層人事，交接小組只做建議。