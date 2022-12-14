卡達世界盃如火如荼，阿根廷闖進冠軍決賽，全台「梅粉」為之瘋狂。這股足球熱連阿嬤都感受到了，忍不住跟著買運彩，但沒想到她居然在四強賽押荷蘭，還請家人去下注，把兒孫們搞得哭笑不得，花時間教育阿嬤，四強有哪幾隊。

4年一度的世界盃，顛覆國人作息，不少人奉獻自己本來就不甚新鮮的肝，熬夜為支持球隊加油。一名網友分享，他家阿嬤感受到足球熱，興致勃勃地跟著買運彩，但阿嬤應是極典型的「一日球迷」，居然說四強賽要押荷蘭，家人們當場傻眼。

「阿嬤，荷蘭被淘汰了啦」，歐洲勁旅荷蘭隊，今年世界盃雖順利挺進八強，卻在半準決賽遭遇阿根廷，3比4輸掉PK大戰，自然不會進入四強。阿嬤天外飛來「我要買荷蘭」，讓人哭笑不得。

網友覺得阿嬤很可愛，紛紛分享不少笑話，最經典的一個就是，老公不爽老婆一直亂問球賽，問她「C羅哪裡人」，結果老婆秒答「當然是雲林人啊」；還有上屆世界盃，也有經典名問，「為什麼這一屆沒有洋基」。