國民黨桃園市長當選人張善政25日就任，近期積極籌組小內閣，延攬人選備受各界關注，昨傳出有藍營人士擔憂，國民黨主席朱立倫與前桃園縣府相關人馬積極卡位中。對此，張善政回應，所有人事徵詢都是由他自己「完全主導」沒外力介入，預計下周擇日公布名單。

張善政今表示，桃園市府小內閣所有人事徵詢都是由他自己主導，完全沒有誰的人馬積極卡位一事，他們有徵詢許多不同的來源，強調尋找這些人才是他「完全主導」，沒有任何外力介入。

張善政說，這些人才將來都是桃園的人，不是以前「張三的人或李四的人」，這點相當重要，徵詢時就有向對方強調，接受徵召來擔任官員時，就只會是「桃園市的人」，希望在下周擇日公布人選名單。

昨傳出有藍營人士憂慮，朱立倫恐把桃市府視為前進2024的選戰基地，張善政直言這是「不可能的事」，所有徵詢來的官員都是要為桃園打拚，不會變成酬庸基地。

張善政昨與前內政部長李鴻源等10多位專家學者，齊聚台大土木系商討公共工程總體檢方式，更在臉書喊話「桃園市民的公共安全，我們努力實現」，引發外界臆測，是否邀請李鴻源加入市府團隊？張回應，他請李鴻源出面是召集一個市府外的委員會，作為客觀諮詢對象，與市府人事沒關係。

此外，關於排黑條款議題，國民黨遭指推出的3位正副議長人選曾被列治平對象。對此，張善政表示，藍綠都有不同的版本，會再協調到形成共識。