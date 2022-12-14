高雄市長陳其邁訪日旅程結束返台，他14日回到市府召集各局處首長舉行市政會議、防疫會議，被媒體問及此次日本行匆促，是否背後有壓力？陳其邁怒斥「亂講！一切照規畫進行」，他也談到訪日期間與東京都知事小池百合子互相交換城市治理的經驗。

陳其邁此次訪日的行程包括拜會小池百合子，交換後疫情時代的城市治理意見，並請益智慧城市、節能減碳、豐州市場遷建等重要市政推動經驗，陳其邁也與日華議員懇談會的國會議員交流，期待雙方透過各項議題意見交換，增進台日友好關係，並參訪豐洲市場。

陳其邁14日接受聯訪時表示，此次拜會小池百合子主要是針對智慧城市跟城市轉型等城市治理經驗相互交流，同時也增加相關安全議題的合作，確保區域和平與穩定，其實小池對台灣非常了解，她先前也跟前總統李登輝有密切往來，這次也相當關心李登輝家人的狀況，由於小池擔任知事後，已經一段時間沒來台灣，陳其邁也邀請小池來台參訪。

針對此次訪日是否與日華議員懇談會員談論大陸禁止台灣產品等議題？陳其邁指出，日華懇談會會員其實都非常清楚兩岸近況，尤其他們相當關切區域安全的事項，雙方也談到CPTPP的事項，除了交流高標準的相關貿易協定外，同時讓雙方在產業對接、往來更密切，日華墾相當肯定台灣作為國際社會負責任的一員，雙方對東亞和平穩定有非常高的共識。