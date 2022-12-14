中國社會科學院昨（13）日發布《經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測》，預計2023年中國經濟增長約5.1％，呈現進一步復甦形勢；同時建議2023年GDP增速目標設定在5％以上。

第一財經報導，中國社會科學院前院長謝伏瞻表示，2022年實現了經濟總體平穩運行，但是當前大陸經濟運行中仍面臨嚴峻挑戰，特別是經濟增長不及預期，就業壓力加大，有效需求不足，一些領域風險累積。

談及2023年經濟增長預測的因素，中國社科院數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松說，一方面，全球經濟增速在2023年將明顯轉弱，將給大陸外貿出口帶來較大壓力。另一方面，由於大陸疫情防控措施優化，將顯著提振國內消費。

李雪松指出，考慮到2022年GDP增速較低的基數效應，將推高2023年經濟增長率，大陸疫情導致的遲滯效應和疤痕效應，將影響2023年經濟增長率。綜合考慮，預計2023年中國經濟增長5.1％左右，呈現明顯的復甦態勢，經濟運行將整體好轉。

李雪松分析，當前，大陸經濟社會發展仍處於疫情及外部衝擊下的恢復階段，內部環境整體向好，同時結構性問題有所顯現。有利的因素包括疫情防控措施優化，經濟較快復甦可期，物價水準總體可控；需要關注的因素包括：經濟恢復的結構性不平衡，重點人群就業壓力較大，產業鏈供應鏈的安全穩定面臨挑戰，重點領域風險形勢複雜。

關於明年的政策建議，藍皮書指出，積極的財政政策要加力提效，有效對沖私人部門需求不足缺口。一是保持適度的赤字規模，建議2023年將全國一般公共預算目標赤字率設定為3％左右。二是優化政策工具選項。三是提高專項債對基礎設施建設需求的適配度，適度放寬專項債的適用範圍。

貨幣政策方面，藍皮書建議，繼續實施穩健的貨幣政策，穩健的貨幣政策要精準有力，為實體經濟營造平穩的貨幣金融環境：一是保持實體經濟信貸總量平穩增長；二是重點圍繞促轉型和補短板兩個方向發力結構性貨幣政策工具；三是引導實體經濟融資成本和債務負擔合理降低；四是在美元高利率環境下加強貨幣政策應對。