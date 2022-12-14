【全程字幕】補選壓大哭了！出戰立委不被諒解節目上哽咽落淚 王鴻薇感謝「她」仍願意支持

國民黨台北市立委第三選區補選參選人王鴻薇因甫高票連任就決定參選，難免背上「落跑」罵名，今早她接受廣播專訪時淚灑現場，表示自己心理壓力很大，她透露，有民調顯示不少人認為她不該「落跑」參選立委，但選民卻仍願意相挺，還有一位里長將生日願望留給她，希望她當選，讓她非常激動、感動。

王鴻薇接受廣播專訪完後，向媒體解釋，因為民調顯示有部份民眾認為她不該參選立委，這讓她心理壓力很重，而她有習慣在里長生日打電話祝賀，近日打給一位南松山里長，原本很擔心里長罵她落跑，里長卻告訴她，生日願望就是希望她當選，讓聽到這番話的王鴻薇心裡既激動又感動。

「心理壓力真的很大，但大家都還是支持我」王鴻薇說，最一開始參選聲明就是在講轉換跑道的事情，現在原選區的選民都很支持她，甚至信義區里長們還組織催票部隊，選民也都還是熱情給予支持，一想到南松山選民跟里長還願意這樣相挺，在廣播專訪時就有點感動，且當下的感覺很真實。