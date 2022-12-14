據微信公眾號「中國北斗衛星導航系統」消息指出，目前北斗導航已實現了對大陸國內導航定位的全面主導。據高德地圖公佈應用相關數據資料，截至2022年11月，高德地圖調用北斗衛星日定位量已超過2100億次。在同時支持北斗和其他衛星導航系統的手機使用者中，高德地圖平均每次定位所調用的衛星，北斗衛星的數量占比最高，較排名第二的GPS多出30％，甚至在民用定位精度還超越GPS系統。

此外，透過資料也顯示，今年上半年大陸境內申請入網的智慧手機中，有128款支持北斗定位，其出貨量占上半年總出貨量的98％以上。

據光明網報導，在北斗衛星定位查詢系統中，使用者在導航時可查看當前所調用的北斗衛星數量，以及具體編號、方位角、高度角、頻點、訊號強度相關詳細資訊。

也就是說，能隨時知曉幾號北斗衛星正在協助定位。同時導航資料顯示，在平均單次定位調用衛星數量、民用定位精度等多個維度，北斗均已超越GPS。