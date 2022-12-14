美國央行在周二召開了今年最後一次貨幣政策會議。由於數據再度印證美國通膨正在降溫，讓聯準會得以放緩升息步伐到明年，市場現在押注央行利率可能在明年3月到頂且不會升破5%。

聯準會料將在周三會後宣布政策利率調升50個基點，至介於4.25%～4.5%，較前4次都升息75個基點略為縮減力道，但以歷史標準來看，2碼的升息幅度仍然巨大。

美國勞工部周二公布，11月消費者物價指數（CPI）月漲0.1%、年漲7.1% ，月漲幅創下3個月新低，而年通膨率連續第5月下滑並創下去年12月以來新低。經濟學家預期為月漲0.3%、年漲7.3%。排除波動較大的食品與能源價格，11月核心CPI月漲0.2%、年漲6%，亦低於經濟學家預估的月漲0.3%、年漲6.1%。

由於11月消費者年通膨率創下近一年來新低，與聯準會政策利率連動的期貨合約價格轉而押注明年升息力道將進一步縮減。操盤手現在預期聯準會在2023年頭兩次會議各升息25個基點且到此為止，但該央行最後一次升息可能在5月而非3月的機率還是存在。

無論最後一次升息落在3月還是5月，市場現在預期聯準會的政策利率都將升至介於4.75%～5%區間，低於先前的看法。由於今年來大部分時間通膨都居高不下，且勞動力市場意外強勁，使經濟學者和市場操盤手先前對利率有較高的預測。

摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner表示，現在他認為聯準會的升息幅度會更小，在明年2月初的會議可能升息25個基點，而3月會議將不會再進一步提高利率，他並維持聯邦基金利率再升至4.625%到頂的預期不變。

法國興業銀行美國利率策略部門主管Subadra Rajappa表示，連續兩個月的數據顯示通膨走軟，這對聯準會來說是個大好消息。儘管如此，由於金融市場持續緩和下來、通膨數據發布後美股大漲，以及3.7%的失業率意味著勞動力市場仍然強勁，聯準會最終可能需要將利率調升至略高於市場目前押注的水準。

至於聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後就政策動向發表的談話，Rajappa表示：「我認為他不會明顯『轉向』，這仍然為時過早」。

雖然7.1%的年通膨率創下近一年來新低，但仍然高的令人難以接受。聯準會設定的2%年通膨目標是基於個人消費支出（PCE）價格指數，而這項指標通常會比CPI低一、兩個百分點，這表示美國的通膨要回落至央行設定的目標，仍有一段漫長的路要走。

不過，CPI報告裡的分項數據似乎也使聯準會放緩緊縮力道的可能性升高。例如，排除食品和能源的核心商品價格指數下滑0.5%，顯示防疫封鎖導致供應鏈中斷的情況減少，商品通膨已有所緩解。

服務業通膨上揚，主要受到業主等值租金（owners' equivalent rent：衡量屋主出租房產時的收入）月漲0.7%推動。但聯準會決策官員此前已表示他們將關注新租賃利率等前瞻性的趨勢，而這些趨勢顯示明年租金通膨將放緩。

在通膨報告發布後，利率期貨顯示到2023年底，聯準會的政策利率可能下降約0.5個百分點，顯然是在押注美國經濟陷入衰退的可能性。

鮑爾曾說過，聯準會沒想要很快降息，而是希望將利率保持在高點以繼續抑制通膨，使其穩定地回落到目標。

聯準會亦將在周三會後公布決策官員對經濟、失業率、通膨和利率的最新預測。