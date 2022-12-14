民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉犯詐欺、販毒案，台北地院一審重判他8年6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院本月21日宣判，但法官認為他涉販賣第三級毒品罪嫌次數甚多，有事實足認有反覆實施之虞，裁定從17日起延長羈押2月。可抗告。

趙介佑今年30歲，在2014年加入民進黨，去年他涉販毒及組織犯罪，外界質疑民進黨派系「黑道治國」，引發民進黨主席蔡英文總統震怒，民進黨台北市黨部火速開除趙黨籍，趙父趙映光、姑姑趙心瑜分別請辭黨職。

趙介佑有毒品、槍砲等前科，是警方註記的北聯幫分子，警方偵辦一起電信詐欺案，深入追查發現，趙介佑不僅負責指揮車手提款，還涉嫌販毒。檢方指控，趙介佑負責指揮「車手頭」，他在微信軟體成立群組，指揮小弟外送毒品，有些小弟尚未成年。

趙介佑的官司不只一件，他參與犯罪組織，拘禁毆打被害人逼債遭判刑2年定讞；他入伍因出勤不正常被監獄管理員規勸，揚言開槍恐嚇，遭判刑4月，可易科罰金確定。趙在服替代役期間，因擅離職役達172小時，被判刑3月，得易科罰金；去年他討債痛毆被害人，把對方打到橫紋肌溶解、急性腎衰竭，遭判刑1年。