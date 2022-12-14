桃園一名女房仲阿花（化名）的丈夫性格跋扈，長期對她言語辱罵或摔東西，先前她忙工作晚歸，回家竟發現丈夫將她的行李打包丟在房外，不准她進房睡覺，才讓她心死決定訴請離婚。桃園地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書中，阿花主張，與丈夫結婚20餘年，婚後育有3名子女，但丈夫性格專制跋扈，未曾分擔家務，工作不順就會對她辱罵或摔東西洩憤，經常喝酒晚歸，她為了家庭完整一路忍了20年。

阿花表示，近年她從事房仲工作，客人多於晚上看屋，故她下班返家時間較晚，未料先前她返家卻發現丈夫將她的行李打包丟至房外，或是反鎖房門不讓她進房睡覺，她實在無法繼續忍受丈夫，故依法訴請離婚。

桃園地院審理時，阿花丈夫並未出庭辯論，僅在法院囑託警方詢問時，表達「不願意離婚」；另，2人的子女出庭證稱，父親不會給母親生活費，幼時曾看過父親摔東西，近期則是爭吵較多等。

法官認為，夫妻倆長年爭吵導致感情失和，相處模式演變為冷漠以待，無法正向溝通，男方也不能包容女方工作晚歸，選擇將女方反鎖在房間外，絲毫不尊重對方在家中的地位及人格尊嚴，認定此段婚姻已出現重大破綻，判准2人離婚。可上訴。

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