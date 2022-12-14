副總統賴清德宣布參選民進黨主席，委由青平台董事長鄭麗君（左）14日到黨中央代為登記。（陳信翰攝）

副總統賴清德宣布參選民進黨主席，委由青平台董事長鄭麗君（圖）14日到黨中央代為登記。（陳信翰攝）

副總統賴清德宣布參選民進黨主席，委由青平台董事長鄭麗君（圖）14日到黨中央代為登記，吸引大批媒體採訪。（陳信翰攝）

民進黨立委高嘉瑜。（資料照片，劉宗龍攝）

副總統賴清德日前宣布將參選民進黨主席，今(14)日由前文化部長鄭麗君赴黨中央代為登記。對此民進黨立委高嘉瑜表示，她相信鄭麗君代為登記是最好的人選、也希望藉由賴副參選黨主席，可以重新喚起民進黨理想性，讓年輕人重新信任民進黨；另外民進黨立委何志偉也表示肯定賴的勇氣，相信可以帶領民進黨往前進。

民進黨中常會7日決定黨主席補選時程，於本週一到週五登記，下月15日進行黨員投票。任期則至2024年5月20日。賴清德也於隔日宣布參選。不過，由於賴7日確診，直到12日晚間24時才解隔。雖然已經快篩陰，但慎重起見，自主管理期間還是委由鄭麗君代為登記。

高嘉瑜上午受訪時表示，賴清德願意承擔，相信能重喚起民進黨理想性，也能從反省檢討、重新站起來，最重要的是重新凝聚士氣，找回民眾的信任，相信賴清德是很好的人選。

對於鄭麗君登記參選，高嘉瑜表示，鄭麗君非常有理想，從學運世代到青輔會、文化部長，其任內對於文化圈、年輕人都是有號召力，相信她代表賴清德登記參選是最好人選。

賴清德完成登記參選後，傳出賴營規畫「向黨員報告」政策說明會，向黨內宣示黨務改革方向，首場說明會就在新北三重出發。高嘉瑜說，萬里是賴清德副總統的故鄉，象徵從故鄉、原點出發，不忘初心、不忘初衷，這是很好的開始，給予支持。

何志偉則表示，他相信賴清德是民進黨當前擔任黨主席最好的人選，「全黨一致團結力挺賴清德」，檢討、改革、團結、贏得信賴是民進黨未來最重要的任務，他說，在今年地方選舉，賴能說是「輔選里程數」的冠軍，不只是全台灣跑透透，還拚到離島，希望能幫民進黨縣市長、縣市議員候選人輔選，為了民進黨也真的是盡心盡力。

何志偉認為，面對九合一選舉的敗選，現在是對民進黨的艱困時刻，而在面對民意的面前，每個人都應該要謙卑，民進黨更要深切檢討，「我肯定賴副現在為黨承擔的勇氣，相信他會是一個可以帶領民進黨往前的好人選」。