大陸觀察者網14日報導，港交所披露易顯示，12月8日，巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司賣出132.95萬股比亞迪H股，交易均價為201.3432港元／股；交易後，該公司最新持股比例降至14.95％。

2008年，波克夏海瑟威以8港元／股的價格買入了2.25億股比亞迪H股，至今已14年之久。今年8月，波克夏海瑟威首次開始減持比亞迪H股，截至本次拋售，巴菲特已經分六次累計減持超過6000萬股，目前持有數下降至1.64億股。

從近三個交易日來看，比亞迪股價並未過多受到巴菲特新一輪減持影響，仍處於小幅波動狀態。

從今年1-11月銷量來看，比亞迪對於2022年大陸新能源車企的銷量穩坐龍頭。大陸乘聯會發布11月乘用車市場分析報告顯示，11月大陸新能源乘用車共計銷售59.8萬輛，同比增長58.3％，其中比亞迪乘用車共銷售22.99萬輛，占比超過38％，遠超第二位特斯拉的10萬輛銷量。

《華西證券研報》認為，比亞迪技術驅動產品力和品牌力的提升，以及市場需求旺盛帶動的產銷持續增長，令比亞迪銷量持續衝高。同時，考慮到2023年新能源補貼退坡前的購買前置因素，預計比亞迪在12月的銷量仍將快速拉升，今年累計銷量有望達到190萬輛。

短期來看，資本市場仍對2023年新能源車行業持樂觀態度。德邦證券指出，大陸補貼退坡影響有限，市場逐漸轉向為優質供給驅動，新能源車行業景氣度維持高位。大陸新能源汽車市場受「政策＋市場」雙輪驅動加速爆發，展望2023年，新能源車市場有望延續高滲透率。

不過，長期市場方面，不少投資公司的研報均指出，美國市場有望受《通膨削減法》（IRA）政策刺激加快新能源車產業鏈發展，在新型車型供給提供更多市場空間的同時，大陸新能源汽車也將在一定程度上迎接挑戰。