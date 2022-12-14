大陸知名經濟學者李稻葵表示，穩增長、保增長將會大陸是未來若干年的一項重任；他呼籲，保護激發民營經濟的積極性，「民營經濟的活力不恢復、不放活，我們的經濟增長速度就很難恢復」。

北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在新浪財經2022年會暨第十五屆金麒麟論壇上演講指出，應該堅定信心，中國經濟確實有巨大增長潛力，因為大陸的儲蓄率仍然是全球主要大經濟體裡面最高的；雖然人口下降，我們的人力資源在上升，平均受教育水準、健康水準還在提高；中國市場規模巨大，全球最大的消費市場，而且具有全球最完備的工業體系。

李稻揆認為，這些都是中國經濟的底氣，但是必須面對當下嚴峻的形勢，社會各界必須形成一個共識，就是穩增長、保增長將會是未來若干年的一項重任。他呼籲要「三箭齊發」，推出一攬子穩增長的措施。

至於如何「三箭齊發」？李稻葵稱，首先微觀要放活。他指出要保護激發民營經濟的積極性，「民營經濟的積極性一定要提升，一定要不僅保護還要提升，民營經濟畢竟是創造了最多就業的部門，也是納稅最多的部門。所以，民營經濟的活力不恢復、不放活，我們的經濟增長速度就很難恢復。」他說。同時要重新給地方注入活力，地方政府的發展積極性一定要調動起來。

其次，李稻葵還稱，宏觀要調整，要防止在宏觀政策方面過分地僵化，不夠靈活。地方債必須要調整，應該把相當一部分的地方債通過某一個機制轉為中央政府的債。

最後，國際上要穩住。李稻揆稱，「微觀要搞活、宏觀要調整、國際上要穩住」，這三箭齊發如果能夠貫徹好，相信中國經濟未來的五年會有一個非常好的新的開局。