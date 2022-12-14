國民黨立委賴士葆14日在立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議質詢，問及教育部是否能直接下令過去20年論文全部公開，不要選擇性公開，特別是陳明通指導的173篇論文，對此，教育部長潘文忠（見圖）答詢表示，學術審查有學校規範，相關個案已經跟各校、大學校院協進會等商議，將會在校長會議討論出清楚公開透明作法，大學自治，若直接以行政指導要求，不見得適當。（劉宗龍攝）

數發部砸200億做外送平台？ 唐鳳「點麵線」秀政績被譙爆 @ChinaTimes ​

為增加台灣資訊安全，對抗大陸網路攻擊，蔡政府砸下1年217億預算，成立數位發展部，而數發部日前推出「台灣雲市集」，導入「快一點Line點餐客戶服務系統」，盼餐飲業者能夠數位轉型，卻遭民進黨立委高嘉瑜批評，花200億預算砸上億租辦公室，只看到外送平台，戶政個資外洩至今未見解方。國民黨立委賴士葆14日也批評，這類系統已經很多，數位部該做的是資安，「而不是小小的事，會不會劃錯重點」；唐鳳回應，有助產業資安。

立法院14日舉行聯席會議，進行前瞻計畫第4期特別預算案詢答，賴士葆提到，數發部花了200多億，卻開發一個點麵線的app，「是要跟Foodpanda、Uber Eats搶生意嗎？」這類系統已經很多，賴批評，數位部該做的是國民資安，但該做的事不做，只做小小的事情，會不會劃錯重點？

唐鳳指出，那個app非數位部開發，是媒合中小微企業使用「台灣雲市集服務」數位轉型，目前已協助3萬7千家微型企業、小吃攤等；麵線店導入的「快一點Line點餐客戶服務系統」，只有點餐功能，若要外送，還是要跟Foodpanda、Uber Eats結合，這是由超過300家台灣在地資服業者所開發，都有通過資安檢核，無形中也幫助使用的店家提升資安，屬於產業資安。

賴士葆表示，內政部很好笑，格式跟數發部一樣，駭客把資料拿來封包出去，賣掉價格都有；對此，唐鳳指出，資料都有比對了解，都是2018年以前的舊資料；賴士葆說，「你有什麼做法，不讓駭客害到個資，通通在他們手上」。

唐鳳表示，跨機關透過交換、全面導入，去年開始就可以不用擔心資安問題，大規模透過內外網的交換；唐鳳會前受訪時也指出，昨天有發澄清稿，包含iMessage已經有和APPLE溝通處理。