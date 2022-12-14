愛情詐騙百百款，台中市太平區1位近40多歲的張姓女子，兩個多月前結交化名「阿偉」網友，他自稱在德國從事石油探勘工作，並稱要以結婚為前提與張女交往，日前男子忽然稱在海外投資石油探勘的設備遭風浪毀損，希望女子匯2萬歐元（相當60萬元台幣）救急，幸銀行行員察覺有異報警勸阻，最後順利保住其血汗錢。

張女誤信男網友說詞，要匯款救男友探勘石油機具，被細心行員發現報警，警方苦口婆心勸阻。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局太平派出所日前下午3點多接獲轄內元大銀行廖姓女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助」，員警到場關懷瞭解，原來張姓女子幾個月前透過通訊軟體認識一位化名「阿偉」的男子，雙方在素未謀面之下進行網路交友，在男子的甜言蜜語下，並提出以結婚為前提的攻勢，女子深信不疑並陷入愛河。

男子並自稱自己在德國投資石油探勘工作，近期因海浪過大導致探勘機具損壞，需要近百萬歐元修復，目前已經籌到差2萬歐元即可付尾款，希望女子能匯錢幫忙，張女不疑有他就拿出多年積蓄至附近銀行欲匯出款項。

機警的行員發現帳戶有異且女子對於相關資訊均無法應答，隨即通知太平派出所員警前來關懷，經王、張兩位員警耐心地說明這種典型假投資詐騙案件，才讓女子恍然大悟，避免多年積蓄遭詐騙。

太平分局分局長葉志誠表示，對於來路不明的交友訊息要小心過濾，詐騙集團常利用人們想擁有愛的渴望，編織感人故事博取同情騙取匯款，如一提到匯款或領錢必要提高警覺，並撥打110或165反詐騙電話，以維護自身財產安全。