美國公布11月消費者物價指數(CPI)年增7.1%，低於市場預期的7.3%，且較前值7.7%大幅回落，激勵盤中大漲700點，隨後市場屏息聯準會(Fed)將宣布最新利率決策，升息步伐是否放緩，投資人期待又怕受傷害，隨後漲幅略收斂，美股四大指數仍收漲，重量級科技股僅特斯拉收黑。周三台股開漲34.6點報14557.56點，隨後直攀升，電子權值股成上升主力軍，不到半小時最高達14718.86、上漲195.9點，雖然14700震盪，但目前已重回5日線、月線、14600大關。

盤中，加權指數上漲184.91點或1.27%，報14707.87點；櫃檯指數上漲2.35點或1.26%，報188.64點。

台股周二ADR，晶圓雙雄ADR台積電、聯電ADR分漲0.10%、1.11%，然日月光ADR跌2.07%。權值股台積電(2330)周四將季度除息，周三最高觸及480元，盤中上漲1.38%或6.5，報478元。聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)亦漲約0.5%，鴻海(2317)更盤中漲近1.5%，電子權值股成上升主力軍。

日前低價小弟兵漲多修正，由重量權值及高價股帶動，高價股方面，股王大立光(3008)、股后信驊(5274)強漲2%、3%，800以上的旭隼(6409)、力旺(3529)、亞德客-KY(1590)、緯穎(6669)、嘉澤(3533)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)均上漲2-6%。

因延票風暴慘吞跌停的自行車龍頭巨大(9921)，股價在連續重挫2天之後，周三翻紅震盪小漲4.5元或2.18%，觸及210.5元。美利達(9914)、愛地雅(8933)、明係(6804)等族群個股盤中皆走紅。

台康生技(6589)乳癌生物相似藥EG12014暫時沒拿到美國藥證，周三跳空跌停鎖在131元，目前仍有超過7000張的賣單排隊想脫手。亦拖累近來盤面強勢的生技股，上市生醫類指走跌。而航運跌幅最劇，水泥、鋼鐵、造紙也盤中走黑，其中貨櫃三雄長榮、陽明、萬海下跌約1%，航空雙雄長榮航、華航則走揚。

汽車股衝鋒，漲幅3%超過最威，板卡領軍的電腦周邊也漲近2%，電機、玻陶、油電燃氣、半導體、光電、電子皆漲1.5%以上，多頭也催熱儲能、缺電題材。

周三新掛牌上櫃，以每股承銷價44.88元的倍力(6874)早盤最高漲幅達17%。

分析師認為，明年美國升息也將告一段落，美股則可能結束這次空頭修正，台股同樣可望在第四季至明年第一季落底，2023年下半年台股可樂觀看待，短線再攻15000點關卡，需補足2300～2800億成交量，換手會更穩健。而目前年底來看，歐美連假將至，年底外資放假去，內資行情起跑，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，內資的作帳行情與做夢行情主導盤勢，中小型股的表現相對看好，呈現電子與傳產股的輪動行情。