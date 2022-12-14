海運龍頭長榮海運（2603）繼去年大手筆發出40個月年終，業界傳出今年年終可能上看60個月，公司方面則回應現在討論還太早，預計將在12月底揭曉。但就算長榮海運維持年終發40個月，再加上年中分紅，等於員工2年還是可以領到100個月的獎金，讓許多網友很羨慕，更有人直言「員工爽死，但股東哭死」。

長榮海運今年前3季稅後純益達3044億，已提前超車去年一整年賺進的2390億元，長榮海運今年要發多少年終獎金，成為外界關注焦點。尤其這幾年的新進員工超級幸運，2020年領10個月年終、2021年領40個月年終加10個月年中分紅，今年更傳出可以領到60個月年終。

長榮海運今年年中更提撥淨利千分之5當作員工酬勞，總計13.03億元，2300名員工分紅，每名員工相當於可以分得56.6萬元，大約是10個月的獎金。

網友紛紛表示，「員工爽死、股東哭死，是佛心公司」、「股東哭倒在廁所」、「這故事告訴我們別買股，去投履歷比較快」、「員工真的少奮鬥10年」、「股東兩年賠掉100個月薪水」、「員工領10年年終、股東套10年價差」、「員工真的賺爛了，直接存滿退休金」。

長榮股價從2020年7月11元起漲，2021年7月飆到最高233元，再到2022年9月減資前的80元，跌幅高達65%，長榮股價歷經大漲大跌後，在9月進行減資。根據財訊報導，若以減資後股本211億元計算的前3季EPS（每股稅後純益）為143.8元，假設全年賺150元，目前股價就差不多150元左右，本益比僅1倍。