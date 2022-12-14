準台北市長蔣萬安今天公布第二波小內閣人事，包括7位局處首長，但第2位副市長仍沒有著落，蔣萬安辦公室發言人鄭世維說，12月25日前希望到位。

對於第2名副市長12月25日前有望產出嗎？鄭世維說，相關的人事蔣萬安還在徵詢延攬，一但確定會跟媒體朋友、外界報告，12月25日之前，當然蔣萬安也持續徵詢延攬，希望到位。

至於在等競選總幹事、立委林奕華點頭？鄭世維說，林奕華之前就說過，做交接小組窗口成員把交接事項給辦好，而未來如何人事安排，都是蔣萬安權限。

對於25日前小內閣是否會有懸缺？鄭世維表示，相關作業都在進行，如果確定盡量報告，盡量來達成。

媒體追問，若副市長無法確定，相關局處督導業務副秘書長暫時管理，他表示，這部分上任後蔣萬安會來跟大家說明。

而小內閣成員有機會與大家見面嗎？鄭世維說，剩下差不多10多天即將上任，蔣萬安持續延攬優質人才、專業人才，不會講說遇到瓶頸，倒是台中市長盧秀燕所講，人選太多，或許蔣萬安希望從中挑選更好更適合，服務台北市民人選，未來如果上任後，所有局處首長會跟大家見面。