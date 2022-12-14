網紅陳沂以犀利直率發言風格著稱，加上針砭時事有獨特見解，擄獲不少粉絲力挺，但大砲性格也塑立不少敵人，日前提告知名牙醫師史書華妨害名譽，昨（13日）穿著名牌洋裝現身地檢署，不過拍照時卻出現黑影，疑似不慎走光，掀起網友議論。

牙醫史書華先前團購大陸製消毒噴霧槍，卻被陳沂貼出截圖對比照，指出明明是大陸製卻謊稱台灣設計品牌，價格還翻5倍價格賣，根本把消費者當盤子，對此，史書華不滿怒控陳沂業配商品都是來路不明的淘寶貨，讓她自認名譽和商譽受損，對史書華提告求償，昨（13日）身穿名牌洋裝現身地檢署，並吐露前來目的：「吿貼牌牙醫阿里巴巴華的案子，今天開偵查庭」。

陳沂隨後曬出坐在咖啡廳的照片，只見她不畏寒冬身穿短裙，曬出一雙不科學的修長美腿，接著寫下：「法院在走，時尚要有」，不過眼尖網友卻發現出現黑色陰影，不免擔憂是否不慎走光，紛紛留言：「好怕妳曝光，想拿小毯子給妳衝動 」、「應該蓋個小毯毯保暖防走光」，但也有部分網友認為她穿搭風格走在流行尖端：「根本是上法院當伸展台走」、「整個法院都是我的伸展台」。

陳沂頂著國立台北大學法律學系光環畢業，加上父母曾任市議員，家世背景相當顯赫，先前透露曾有黨派希望她發聲帶風向，但全被她一一婉拒，主要是加入雖多少能拿到好處，但自己不缺錢，加上對方給的也不夠多，自然不需要跟這些人攪和在一起。