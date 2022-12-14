警方查獲犯罪證物一批。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

林姓主嫌為首販毒集團，在龍井地區承租透天民宅作為製毒分裝場，以租屋處作為分裝新興毒品之小型工廠，經警方多月跟蒐掌握林嫌等人犯罪行蹤，見時機成熟時，由霹靂警力等從林嫌租處頂樓攻堅破門而入，逮捕正在睡夢中之林嫌等人到案，全案訊後將林嫌等6人依違反毒品危害防制條例送辦。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊經多日蒐證發現，林嫌以租屋處作為分裝新興毒品之小型工廠，並自行將毒品原物料打碎、攪拌後，以粉末分離器逐一分裝入美國人外觀等咖啡包袋內後進行封緘，後續再由旗下小弟以「夜魔俠」、「蝙蝠俠」等暱稱將自行製作之新興毒品咖啡包，在網路上販售他人使用。

警方偵辦發現，林嫌等人為逃避警方查緝，除藏匿於鄉下人煙稀少之透天大樓外，讓警方難以蒐證外，並於住處周遭裝設監視器以掌握門外動靜。另則埋伏於共犯黃嫌租屋大樓之樓梯間，待其友人入內後，警方遂迅速趨前破門而入，順利逮捕黃嫌等人到案。

台中地檢署檢察官指揮下，日前會同第一、第二、第三、第四、第六、霧峰及保安警察大隊霹靂警察等優勢警力，兵分多路，於北、西屯及龍井區等地，執行搜索及拘提，除緝捕林嫌等6人到案，並查扣毒品咖啡包共106包、粉末分離器1台、電子磅秤1台、行事曆1個、監視器主機1台以及手機6具等贓證物。

警方也在此呼籲，如有發現社區大樓不時有異味，且該住戶成員顯無正當工作並出入複雜者，即可能有不法分子隱藏於其中。可立即通報轄區派出所予以訪查、查緝，壓縮不法分子活動之空間，以避免毒品流竄於坊間，保障國人身體及生命之安全。

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