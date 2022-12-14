打出「無業績壓力、工作簡單」、「工資5萬底＋獎金」等話術吸引不少年輕人加入。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

水房中有多部手機排排站正運轉。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

嫌犯遭警方壓制。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方接獲線報有一處博弈洗錢水房就藏身在高雄市鼓山區美術館特區的一棟透天厝中，成員採24小時輪班操作手機、電腦，成立半年來，經手約3000億越南盾，折合台幣約3.7億元，警方帶回陳姓主嫌等8名成員，依涉嫌洗錢防制法、賭博、銀行法送辦。

該犯罪集團使用越南當地銀行人頭帳戶綁定手機、電腦，再由電腦程式自動操作網路銀行，替「娛樂城、博奕網站」以代收、代付方式進行出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶，避免遭銀行凍結等工作，且從中收取0.3％及0.1％利潤。

並在網路上打出「無業績壓力、工作簡單」、「工資5萬底＋獎金」等名義招聘員工來負責查單整理等，求職者通常以為工作內容是遊戲客服或軟體開發，因此吸引不少沒有前科年紀僅25歲左右的年輕人加入，上班後才知替博弈平台洗錢轉帳工作，但確實領有高薪，加上工作內容輕鬆，因此還是願意繼續從事非法洗錢。

刑事警察局偵八大隊獲報後，與高雄市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊共組專案小組，經多月偵查蒐證，得知該機房藏身在高雄鼓山區某透天厝中，並查出年僅23歲的陳姓嫌犯為現場管理者，成員採24小時輪班方式運作，還在機房外面架設多部監視器躲避查緝。

經多月蒐證，上個月3日攻堅進入查緝，現場可見多部手機排排站正運轉著，現場查扣130多支手機、多部電腦、監視器、隨身碟等大批證物，並當場逮捕陳嫌等8人，初步了解該水房已經成立約半年，涉及非法匯兌金額達越南盾近3000億元，約新臺幣3億7000多萬元，全案依涉犯賭博、銀行法及洗錢防制法案等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，相關犯嫌經檢察官複訊後以5至10萬元交保候傳。