民進黨台北市立委補選候選人吳怡農主張松山機場遷建遭質疑，國民黨發言人黃子哲今批評，吳的松機遷移議題「爹不疼娘不愛，冷飯熱炒很失敗」，連民進黨內都無共識；外界稱吳草包，其實是膿包，應畫開引流面對檢驗；「當農夫很重要，當膿包就不行」。

黃子哲指出，2017年民進黨執政後的民航局長林國顯就指出，「20年內松機根本不可能遷移」，交通部長王國材也提出幾個理由打臉吳怡農，就連民進黨澎湖立委楊曜也反對。

黃子哲說，松機是軍民合一機場，空勤總隊也進駐在松機，有軍事需求，空軍一號也停在松機，東部、離島班機都停松山機場，松機遷移對交通便利性與醫療後送問題會造成很大困擾。

黃子哲表示，吳怡農松機遷移政見被各方打臉後，稱可用直升機來解決醫療後送問題，但問題是雙北地區有直升機停機坪醫院僅榮總、中興、亞東與雙和醫院，吳政見既不成熟又草率，起手式可說相當失敗。

黃子哲說，民進黨過去台北市長候選人李應元、謝長廷、姚文智等人都提過松機遷建政策，但未獲市民絕對共識；吳怡農現在被外界罵說是草包，其實是膿包現象，要好好治療，必要時要劃開引流。