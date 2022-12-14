3比0擊敗克羅埃西亞，阿根廷時隔8年再度進軍世界盃冠軍賽舞台，賽後全隊上下在休息室欣喜若狂，梅西（Lionel Messi）更是貼出阿根廷球員全體合照，隊員各個展現精壯結實的身材，貼文吸引了超過1500萬人次給出愛心。

梅西本戰貢獻1顆進球及1次助攻，上半場阿瓦雷茲（Julián Álvarez）創造12碼罰球機會，由梅西操刀主罰，替阿根廷首開紀錄，下半場梅西再展現優異的突破能力，下底傳中幫助阿瓦雷茲完成梅開二度的紀錄，不僅讓自己成為阿根廷在世界盃的隊史進球王，也將2度挑戰個人生涯首座大力神盃。

賽後梅西在個人IG慶祝阿根廷拿下勝利，貼出許多自己在比賽中的照片，其中一張阿根廷球員的團體合照，更是吸引了不少球迷目光，照片中可以看到，許多阿根廷球員打著赤膊，大方秀出自己的精壯身材，不過梅西並沒有站在照片中間的位置，而是在一旁用手搭著另一位致勝功臣阿瓦雷茲的肩膀。

再次闖進決賽讓梅西相當興奮，IG發文甚至還飆起了髒話，「來到了故事最終局，我們將再次強勢出擊，打出另一場精采的比賽，感謝所有非常信任這支隊伍的人，我們會他X的繼續加油！」這則貼文已經累績1547萬人發出愛心，梅西的隊友狄保（Rodrigo De Paul）、阿瓦雷茲及愛妻安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）都在下方留言，共同慶祝這偉大的時刻。