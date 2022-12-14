九合一選舉嘉義市因有候選人身亡延至18日舉行，曾擔任立委、民進黨團幹部的嘉義市長候選人李俊俋今回到民進黨團，由總召柯建銘帶領黨團成員高喊「力挺李俊俋 翻轉新嘉義」。柯建銘說，李俊俋是台灣憲政和民主發展的領航者，對其戰力與能力有信心。

民進黨團幹事長首先提醒，嘉義市長選舉於18日禮拜日舉行，雖然九合一大選於11月26日告一段落，但這是一場延長賽，也是民進黨落敗再起的第一戰、力挺李俊俋參選。

柯建銘說，李俊俋在選舉最後4天回到黨團，這是他再熟悉不過的地方，對他的能力跟戰力非常有信心；九合一沒有完成的這一戰，一定會用好酒沉甕底做句點。

柯建銘說，信心來自李俊俋過去的個人能力，當過兩屆立委、民進黨團幹事長、書記長，總統府副祕，問政能力與執行力都是一流的；當幹事長的時候代表黨團在院會發言、辯才無礙，往往是一錘定音，發揮最大的影響力。

柯建銘盛讚，李俊毅的戰略與民主思維，在憲政與民主發展上，一直是黨團的導師、領航者，相信他作為嘉義市長並非困難的事情。

柯建銘說，相信嘉義市民也強烈期待改變，嘉義市與新竹市在40年前一起升格為省轄市，當初都是20幾萬人口，如今新竹市已45萬人、嘉義市才26萬，相差將近20萬人口，整個城市的光榮感和發展天壤之別、截然不同，成為一個不被討論的城市；相信嘉義市民都感受到，嘉義市長期以來同一位市長執政，造成所有指標落後及城市發展遲緩。

李俊俋說道，他今天回黨團等於是「回娘家」，天氣雖然冷，但心裡非常溫暖，特別是選戰期間有2、30位戰友前往嘉義幫忙助選，大家都推一把，讓嘉義可以趕上。

李俊俋指出，黃敏惠執政嘉義市13年，去年嘉義市新生人口只有1200名，民進黨提出各種社會福利政見，包含65歲以上長者裝假牙、75歲以上補助健康檢查，另有生育津貼從全國最低的8千元提升到一般水準的2萬元，這些黃敏惠都不願意做，就由李俊俋來做。

李俊俋認為，城市發展必須要有目標、也必須解決市民問題，如果市民認為經濟發展遲滯、年輕人不斷流失、老年人缺乏照顧、生活機能不好、甚至還有淹水的問題，這些問題都長期擺著不解決，黃敏惠13年再加4年也一樣解決不了。

李俊俋強調，嘉義市長選舉是2022最後一場選戰，也是民進黨改變、團結一致拚翻新的第一戰，希望大家踴躍投票，給大家翻身的機會。