美國11月消費者通膨數據進一步放緩，且低於市場預期，聯準會可望縮減通膨力道，隔夜美股收高，惟投資人對美國央行決議和主席鮑爾的說法仍感不安，使美股漲幅受抑。受此影響，周三香港股市開高走低，恆生指數目前跌0.27%，報19542.51點。國企股跌0.22%，報6640.29點。

恆生科技股指數跌0.50%，平安好醫生跌逾12%，跌幅最大，其次為阿里健康跌逾9%，京東健康跌逾7%。舜宇光學漲2.1%，表現最佳。

獲北水淨流入的題材持續帶來激勵，港龍中國地產目前漲4.2%，稍早前一度飆升近19%。

教育股思考樂宣布進軍直播電商，繼前一日股價大漲一倍後，目前再漲18%，三天來累計上漲近2倍。

快狗打車遭阿里巴巴減持，目前下挫6.2%。

半導體股回落，中芯跌3.2%，華虹半導體大跌6.1%，扭轉前一日尾盤的大漲氣勢。路透社報導，為了擺脫美國的拑制，中國政府擬砸下1兆元人民幣扶植國內半導體業，以實現晶片自給自足的目標。