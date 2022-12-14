台中市議長張清照今天邀集市府建設局長陳大田等，現場實地會勘清火車站跨站天橋的進度，力促即早完工紓解交通。(張清照服務處提供)

台中市議長張清照今天邀集市府建設局長陳大田等，現場實地會勘清火車站跨站天橋的進度，力促即早完工紓解交通。(張清照服務處提供)

台中市清水火車站跨站天橋，即將在明年2月完工啟用，目前工程進入最後階段。台中市議會議長張清照今天邀集市府建設局長陳大田等現場實地會勘，力促即早完工紓解交通。陳大田說，目前施做後站電祶、橋塔與橋體部分工程，已全力趕進度；完工後方便海線居民搭乘火車前後站相串連。

建設局指出，清水火車站跨站天橋經費7000多萬元，由台中市府編列，天橋歷經多年無法興建，市長盧秀燕長指示「全力開工、完工」，努力克服工程困難，施做長46公尺、寬2.3公尺的跨站天橋；讓進出清水火車站後站不必再繞路，步行從25分鐘縮短只要3分鐘即可進站。

張清照表示，目前進出清水火車站的車流與人潮，在上下班時間可說是塞爆，若能早一點開放後站出口與天橋，增加南社路的出口，不僅便利搭車民眾，也立即紓解火車站前中正街的交通現況。

陳大田說，現今施做後站電祶、橋塔與橋體部分工程，已全力趕進度，預計2023年2月即可完工，方便海線居民搭乘火車站與前後站串連。跨站天橋上月中旬已在夜間吊掛、組裝完成，目前剩最後的收尾工程、驗收與執照申請。

建設局強調，為不影響火車班次與清水火車站的運作，跨站天橋的橋體先在工廠施做，設計特別納入牛罵頭文化與清水稻米意象，未來還會加裝燈飾，夜間投射燈光後呈現「清水之眼」美麗意象，必將成為網美、情侶打卡與約會新景點。

今天同步會勘議長張清照爭取的海洋生態館營運工程進度，及清水國民暨兒童運動中心。海洋生態館進度已近八成，一樓大廳黑潮體防水工程正趕工，預計在明年3月中旬安裝維生系統，準備明年開幕事宜。清水國民運動中心正進行基礎工程，進度與預期相符。