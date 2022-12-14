賴士葆要求，教育部應下令公開過去20年所有論文，尤其是陳明通所指導論文。（游念育攝）

立法院14日舉行聯席會議，立委賴士葆質詢時提到，國安局長陳明通1年指導的論文高達10篇，甚至是一魚20吃，「根本是學術界恥辱、台大的一顆屎」，連教育部長都不敢動的「國王人馬」，賴士葆要求，教育部應下令公開過去20年所有論文，尤其是陳明通所指導論文。

賴士葆詢問教育部長潘文忠，1個教授1年可以指導幾個學生？他那個時代有規範1年5個，「論文可以一魚9吃、20吃嗎？」對此，潘文忠回應，每個教授狀況不一樣，最重要的是要注意品質、還是要回到校系規範，而論文是個別化研究，要遵循研究規範。

賴士葆要求，是否能直接下令，過去20年論文全部公開，不要選擇性公開，特別是陳明通指導的173篇論文；潘文忠說，學術審查有學校規範，會在明年1月的全國大學校長會議討論出清楚公開透明作法，不過因為大學自治，若直接以行政指導要求，不見得適當。

賴士葆痛批，之前論文延長公開年限，是因為有專利研究問題，屬於特殊情形，一般狀況都應該公開，他直言，「你不做就是失職」。潘文忠回應，研究生所做題目是否達成保密程度，需要就個案了解。

賴士葆指出，沒專利問題早就該公開，「陳明通是學術界恥辱、台大的一顆屎，丟臉丟死人，連教育部長都不敢動國王的人馬，這才是悲哀。」