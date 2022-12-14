蔣萬安辦公室發言人鄭世維接受媒體聯訪。（陳怡誠攝）

準台北市長蔣萬安今公布第二波小內閣人事，7名首長包括台北市長柯文哲首任教育局長湯志民回任，而湯當時請辭時對外稱柯市府步調很快，蔣萬安辦公室發言人鄭世維說，每個階段都有每個階段的任務，湯在校園EOD規畫空間有專長，蔣萬安借重他的專長。

針對第二波小內閣，鄭世維今天說明，除了專業公務熟手外，這次的三大特點包括民間人士、還有年輕、創意。

此次，資訊局、法務局延攬趙式隆及法務局長連堂凱，兩人都僅有37歲。鄭世維指出，現在大家講說世代交替，不只世代交替，還是要世代提攜，怎樣多提攜年輕人，增加公務歷練機會，從這次人事可以看到蔣萬安重視年輕人，希望利用他們在民間專長，發揮到公務系統領域來。

由於湯志民當時請辭時對外稱柯市府步調很快，鄭世維說，每個階段都有每個階段的任務，湯過去有擔任教育局長，這一次延攬湯進到市府體系，重要的是教育體系要有熟手以外，還有現在學校廳舍因為少子化狀況有多很多空間，湯局長在校園EOD規畫空間有專長，蔣萬安借重教育特殊領域和未來空間規畫運用的專長。

外傳兵役局合併到民政局，但現已公布2位局長人選，鄭世維說明，未來中央兵役政策走向如何，如果要整併也必須有專業人士，如果要擴大兵役政策服務，局長是最適合人選。