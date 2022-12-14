民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安詐領國會助理費風波延燒，此案已進入司法偵辦程序，據悉，高虹安幾乎不向黨內人士透露調查進度，若黨內高層回答相關問題也有極大反彈，甚至曾在黨內會議中責罵黨秘書長謝立功不應發言。對此，民眾黨發言人楊寶楨14日稱並無此事，要有心人士毋須捕風捉影。

高虹安辦公室內部帳目被爆出，有一筆款項是用高虹安辦公室公積金支付民眾黨秘書長謝立功主辦的媒體餐敘，事後謝立功稱自己是應邀出席，不清楚費用狀況，高虹安卻在內部會議質疑謝立功不應發言，要求對方以偵查不公開回答即可。

對此，謝立功不願回應，僅說等待司法調查，民眾黨發言人楊寶楨稍早回應，並無發生外界謠傳的「責罵」情事，有心人士毋須捕風捉影。她強調，高虹安委員辦公室的相關進度，一切交由司法檢調進行，現階段不需要外界過多的揣測和評論。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，高虹安助理費案已進入司法檢調程序，尊重當前調查狀況，不多做評論；媒體追問，高虹安當前與黨團的互動，他表示民眾黨團運作和審查工作分開，至於此案是否衝擊民眾黨2024大選，他則說九合一選舉才剛結束，黨主席柯文哲甫連任，黨內在選後會密集溝通，再進一步安排對外說明。