彰化縣議員當選人又1人被收押，第一選區落選頭吳韋達本已和律師討論聲請驗票事宜，14日得知彰化地檢署已經向第一選區林姓議員當選人聲請羈押，法院也准押了，決定再重新評估。

彰化縣公告當選者或團隊人員涉及賄選案件共有45件，其中議員6人、鄉鎮市長2人、代表17人、村里長18人，其中議員第三選區當選人施嘉華，投票前３天就被收押禁見，至今還沒交保，14日第一選區林姓議員當選人，也被彰化地檢處聲請羈押，彰化地院已經准押了，25日是宣示就職日，應該在之前都可以獲得交保，但據檢方掌握情節，研判都可能被提起當選無效之訴。

施嘉華第二度涉及賄選，以4年前經驗，彰化地院先判當選無效、施嘉華再提起抗告，進入台中高等法院，被駁回，二審定讞，確定被解職後，進行遞補，前後流程走了快一年。

吳韋達表示，這次落選只差了8票，差距甚微，和律師討論要聲請驗票，已經在進行中，但是今天得知林姓當選人被收押，決定重新評估。吳韋達表示，聲請驗票，是否能夠翻盤，大約3個月時間就可以揭曉，時間上應該是更快一點。但要付出龐大的經費。

由於林姓當選人的判決還得等待，遞補只是大有機會，結果尚不能蓋棺論定，而聲請驗票，依《公職人員選舉罷免法》第69條第3項規定，重新計票保證金的計算是以１票3元計算，第一選區彰化縣議員選舉最後所有候選人的有效票數是14萬841票，則須繳納44萬523元保證金，再加上支付律師等費用，預估花費要近百萬元，是否能改變選舉結果，也是要等驗票出爐，多重不確定性、加上經費等因素，吳韋達表示，還陷入長考中。