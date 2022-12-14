「2022新北歡樂耶誕城」今年首度與德國經濟辦事處合作，17日、18日上午11時至晚間10時，在新北市市民廣場舉辦「德國耶誕市集」，集結52家最具德國文化特色攤販，現場包含德國傳統美食、節慶小物等，與民眾共度異國風情的雪白耶誕城。

新北市觀旅局表示，德國經濟辦事處已連續3年在台灣舉辦耶誕市集，今年首度攜手新北歡樂耶誕城，將德國代表性美食「德國豬腳」、講究手工製作的「德國香腸燉肉堡」，還有傳統耶誕節慶甜點「史多倫」、「德國啤酒」及豐富香料配方調製的「熱紅酒」等搬來新北市的市民廣場，讓民眾能在耶誕節前夕，與親朋好友相約一起感受歐洲耶誕氛圍的周末假日。

除德國美食之外，市集更販售各式德國產品，包含節慶布置裝飾品、廚具、家電用品、織品等，吃喝玩樂皆能在17日、18日一次滿足，「德國耶誕市集」限定兩天免費入場，歡迎民眾一起到「2022新北歡樂耶誕城」，體驗與眾不同的耶誕過節氛圍。

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